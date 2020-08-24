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Manisa'da, karantina kurallarını ihlal eden kişi otobüste yakalandı

MANİSA HABERLERİ  | 24.08.2020 21:43 | Son Güncelleme

Manisa'da, karantina kurallarını ihlal eden kişi otobüste yakalandı

MANİSA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmasına karşın İzmir'den otobüse binerek Erzurum'a gitmek isteyen kişi, Manisa'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kovid-19 testi pozitif çıkan kişi, Erzurum'a gitmek üzere İzmir'den otobüse bindi. Yapılan ihbar üzerine otobüs, Kula İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Manisa'nın Kula ilçesindeki bir dinlenme tesisi önünde durduruldu.

Yolcu, sağlık ekiplerine teslim edilerek Kula Devlet Hastanesinde karantinaya alındı.

Hastayla temas ettiği tespit edilen otobüs muavininin de yolculuk sonunda 14 günlük karantinaya gireceği öğrenildi.

Seyahat esnasında hastanın ön, arka ve yan koltuğunun boş olduğu ve başka kimseyle temas etmediği belirtildi.

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