Manisa'da kayıp genç yol kenarında motosikletinin yanında ölü bulundu

Kırsal Bağlıca ile Çanakçı mahallelerini bağlayan yolun kenarında bir ağacın altında devrilmiş motosiklet ve hareketsiz yatan kişiyi görenler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekiplerin öldüğünü belirlediği kişinin, ailesinin 30 Ekim'de kayıp ihbarı yaptığı Ferit Cengiz (19) olduğu tespit edildi.

Ferit Cengiz'in cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Vücudunda darp, kesici alet ya da kurşun izine rastlanmayan Cengiz'in, motosikletinin kontrolünü kaybetmesi sonucu savrularak yaşamını yitirdiği değerlendiriliyor.

