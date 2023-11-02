YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa'da kayıp genç yol kenarında motosikletinin yanında ölü bulundu

Manisa'da kayıp genç yol kenarında motosikletinin yanında ölü bulundu

02.11.2023 13:39 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde ailesinin 4 gün önce kayıp ihbarında bulunduğu 19 yaşındaki genç, kırsal mahallede yol kenarında motosikletinin yanında ölü bulundu.

Kırsal Bağlıca ile Çanakçı mahallelerini bağlayan yolun kenarında bir ağacın altında devrilmiş motosiklet ve hareketsiz yatan kişiyi görenler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekiplerin öldüğünü belirlediği kişinin, ailesinin 30 Ekim'de kayıp ihbarı yaptığı Ferit Cengiz (19) olduğu tespit edildi.

Ferit Cengiz'in cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Vücudunda darp, kesici alet ya da kurşun izine rastlanmayan Cengiz'in, motosikletinin kontrolünü kaybetmesi sonucu savrularak yaşamını yitirdiği değerlendiriliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akşehir Belediyesi’nden kadrolu işçilerine 8 bin 77 lira zamAkşehir Belediyesi’nden kadrolu işçilerine 8 bin 77 lira zam
Uyuşturucu ile yakalanan şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldıUyuşturucu ile yakalanan şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı
İki ayının birbirine seslenmesi cep telefonuna kamerasına kaydedildiİki ayının birbirine seslenmesi cep telefonuna kamerasına kaydedildi
Anahtar Kelimeler:
kayıp genç

Manisa Namaz Vakitleri 2 Kasım Perşembe

İmsak
06:08
Sabah
07:30
Öğle
12:59
İkindi
15:51
Akşam
18:17
Yatsı
19:35

Manisa Nöbetçi Eczaneler 2 Kasım Perşembe

Selin eczanesi
Alasehir
Asli eczanesi
Akhisar
Derman eczanesi
Demirci
Ayverdi eczanesi
Salihli
Sarioğlu eczanesi
Saruhanli
Sağlik eczanesi
Ahmetli
Pelin eczanesi
Kula
Tümünü Göster
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Dudaklarına yapıştırıcı sürüp kocasını öptü! Öylece kaldılar

Dudaklarına yapıştırıcı sürüp kocasını öptü! Öylece kaldılar

Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

Bir anda önünü açıp göğüslerini gösterdi

Bir anda önünü açıp göğüslerini gösterdi

Kamyonla araba çarpıştı! Trafik kapandı

Kamyonla araba çarpıştı! Trafik kapandı

Su geçirmez ve ultra konforlu! Columbia Woodburn 2'de indirim

Su geçirmez ve ultra konforlu! Columbia Woodburn 2'de indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.