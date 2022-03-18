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Manisa'da kayıp ihbarı yapılan kişinin cesedi yakılarak gömülmüş halde bulundu

18.03.2022 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı

MANİSA (AA) - Manisa’nın Turgutlu ilçesinde yakınlarının ulaşamadığı kişinin yakılarak gömülmüş cesedine ulaşıldı.

Salihli ilçesindeki evinden 16 Mart'ta otomobiliyle ayrılan 61 yaşındaki Yunus Şahin'in evine dönmemesi üzerine yakınları tarafından kayıp ihbarında bulunuldu.

Yapılan incelemede Şahin'in kullandığı otomobilin Turgutlu'da olduğu belirlendi. Otomobili kullandığı belirlenen Ö.G. (31) gözaltına alındı.

Ö.G'nin emniyetteki ifadesinde, tartıştıkları Şahin'i tabancayla öldürdüğünü ve Sarıbey Mahallesi'ndeki bir tarlaya gömdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

Kan izlerinin tespit edildiği tarlada yapılan kazıda Yunus Şahin’in yakılarak gömülmüş cesedine ulaşıldı.

Ö.G'nin ağabeyi A.G'nin de (34) gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturmanın genişletildiği öğrenildi.

Cenaze, İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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