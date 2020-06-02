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Manisa'da kaza yapan alkollü sürücü polise zor anlar yaşattı

MANİSA HABERLERİ  | 02.06.2020 00:04 | Son Güncelleme

Manisa'da kaza yapan alkollü sürücü polise zor anlar yaşattı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kaza yapan alkollü sürücü trafik polislerine zor anlar yaşattı.

Alınan bilgiye göre, 20 MA 0578 plakalı otomobil, 4441. Sokak'taki sulama kanalının bariyerlerine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aşırı alkollü olduğu belirlenen sürücünün tedaviyi kabul etmemesi üzerine sağlık ekipleri kaza yerinden ayrıldı.

Polis ekipleri, sürücünün kimlik tespitini yapmak için uzun süre uğraştı. Konuşmakta güçlük çeken ve polislere uzun süre direnen sürücü, ekiplere zor anlar yaşattı.

Alkollü sürücü, Şehit Özdemir Polis Merkezine götürüldü.

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