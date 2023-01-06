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Manisa'da kuyuya düşen baba ve oğlunun cansız bedenine ulaşıldı

06.01.2023 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'nın Salihli ilçesinde kuyuya düşen baba ve oğlunun cansız bedenine ulaşıldı.

Manisa'da kuyuya düşen baba ve oğlunun cansız bedenine ulaşıldı

Barış Mahallesi'ndeki Gülnar Sitesi'nde Aytuğ Demir'in (35) 2 yaşındaki oğlu Batu Demir, site yakınlarında su bulma amacıyla açılan ve yaklaşık 60 metre derinliği olduğu tahmin edilen artezyen kuyusuna düştü.

Oğlunu kurtarmak isteyen baba Demir, arkasından kuyuya atladı. Kuyuda mahsur kalan baba ve oğlu için yapılan ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Baba ve oğlunu kurtarmak için iş makineleriyle çalışma yapılırken, sağlık ekipleri tarafından kuyunun içine tüplerden sarkıtılan hortumlarla oksijen verildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Salihli Belediyesi ekipleri, üst kısmından kurtarma çalışması yapılamayan kuyunun etrafını iş makineleriyle kısa sürede kazdı. İş makineleriyle yaklaşık 15 metre derinliğe ulaşan ekipler, herhangi bir göçük meydana gelmemesi için de tedbir aldı.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ile Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, olay yerine gelerek çalışmaları takip etti.

Çalışmaların yaklaşık 10. saatinde baba Aytuğ Demir ile oğlu Batu'nun cansız bedenine kuyunun 15. metresinde ulaşıldı.

Öte yandan olayla ilgili Salihli Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında site yöneticisi Hamza A. ile kaçak sondaj yaptığı öne sürülen Vasfi Ç, gözaltına alındı.

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