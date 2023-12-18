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Manisa'da mantar toplarken kaybolan kişi bulundu

18.12.2023 11:49 | Son Güncelleme:
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde mantar toplamak için girdiği ormanda kaybolan kişi bulundu.

Dün akşam saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak Spil Dağı Milli Parkı'nda kaybolduğunu bildiren Hasan Hüseyin Yılmaz (40) için arama çalışması başlatıldı.

Bölgeye sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, AFAD, ANDA, AKUT ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel de Spil Dağı'na gelerek ekiplerin çalışmasını takip etti.

Yılmaz, 5 saat süren arama çalışmasının sonunda ormanda cep telefonunun en son sinyal verdiği yerin yakınlarında bulundu.

Sağlık ekiplerince Manisa Şehir Hastanesine götürülen Hasan Hüseyin Yılmaz, kontrolün ardından taburcu edildi.

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Manisa kayıp arama spil dağı milli parkı

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