YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa’da maske takılması zorunlu caddeler açıklandı

Manisa’da maske takılması zorunlu caddeler açıklandı

MANİSA HABERLERİ  | 14.05.2020 21:52 | Son Güncelleme

Manisa Valiliği, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında maske takılması zorunlu bulvar ve caddeleri duyurdu.Manisa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Korona virüs salgınının yayılım hızı göz önüne alındığında; ülke geneli için bugüne kadar alınan tedbirlere ilave olarak yeni tedbirlerin alınmasıve ilimiz için ek tedbirlerin planlanması/uygulanması gerektiği değerlendirildiğinden Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddesi kapsamında aşağıdaki ek tedbirlerin alınması gerekmiştir.

Manisa Valiliği, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında maske takılması zorunlu bulvar ve caddeleri duyurdu.
Manisa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Korona virüs salgınının yayılım hızı göz önüne alındığında; ülke geneli için bugüne kadar alınan tedbirlere ilave olarak yeni tedbirlerin alınması
ve ilimiz için ek tedbirlerin planlanması/uygulanması gerektiği değerlendirildiğinden Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddesi kapsamında aşağıdaki ek tedbirlerin alınması gerekmiştir. Virüsün yayılmasının engellenmesi açısından vatandaşın yoğun olarak kullandığı, Manisa Şehzadeler ve Yunusemre Kaymakamlıklarının sorumluluk alanlarında bulunan Seyfettin Bey Caddesi, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, 8 Eylül Caddesi, İbrahim Gökçen Bulvarı, İzmir Caddesi, Kumludere Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Dr. Sadık Ahmet caddesi ile Atatürk Bulvarında bulunan vatandaşlarımızın maskesiz gezmesi yasaklanmıştır. Kaymakamlıklarımızca da gerekirse İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla bulvar, cadde ve sokaklarda da, yazılı tedbirlere benzer tedbirlerin almasının uygun olacağına karar verilmiştir. Yukarıda alınan kararın kolluk kuvveti marifeti ile denetlenerek yazılı kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunun 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacaktır”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Dünyanın en iyisi' diyerek duyurdu! ATAK helikopterine sürpriz talip'Dünyanın en iyisi' diyerek duyurdu! ATAK helikopterine sürpriz talip
02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

En Çok Okunan Yerel Haberler

Güvenlik Görevlisi olarak girdiği kurumda İç Hizmetler Birim Müdürü oldu

Güvenlik Görevlisi olarak girdiği kurumda İç Hizmetler Birim Müdürü oldu

Kağızmanlı asker hayatını kaybetti

Kağızmanlı asker hayatını kaybetti

Büyükşehir’den Gebze’deki trafik yoğunluğunu azaltacak dev proje

Büyükşehir’den Gebze’deki trafik yoğunluğunu azaltacak dev proje

Yüzerek karşıya geçmeye çalıştı

Yüzerek karşıya geçmeye çalıştı

Başkan Özcan’a sürpriz doğum günü

Başkan Özcan’a sürpriz doğum günü

Kahramanmaraş'ta alacak verecek kavgası: 1 ölü

Kahramanmaraş'ta alacak verecek kavgası: 1 ölü

Manisa Namaz Vakitleri 15 Mayıs Cuma

İmsak
04:12
Sabah
05:51
Öğle
13:12
İkindi
17:03
Akşam
20:22
Yatsı
21:55

Manisa Nöbetçi Eczaneler15 Mayıs Cuma

Çağrı Eczanesi
Merkez
Melek Eczanesi
Merkez
Mertcan Eczanesi
Merkez
Başak Eczanesi
Turgutlu
Özkan Eczanesi
Turgutlu
Birlik Eczanesi
Akhisar
Dutlulu Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.