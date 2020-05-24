Manisa'da maske takmayan 250 kişiye ceza yazıldı

MANİSA (AA) - Manisa Valisi Ahmet Deniz, kent genelinde maske takma zorunluluğuna uymayan 250 kişiye 172 bin liralık idari para cezası kesildiğini söyledi.

Vali Deniz, ilk olarak Manisa-Akhisar yolu üzerindeki polis uygulama noktasını ziyaret etti. Burada emniyet personeliyle bayramlaşıp sohbet eden Deniz, daha sonra uygulama noktasında durdurulan sürücülerin de bayramını kutladı.

Polis uygulama noktasında ekiplerle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Laleli Parkı'na geçen Vali Deniz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında saat 20.00'ye kadar sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlarla da sohbet edip, bayramlarını kutladı.

Manisa'da bütün acil çağrıların "112" çatısı altında toplandığı Acil Çağrı Merkezine de giden Vali Deniz, bayramda vatandaşların acil çağrılarını kabul eden merkez çalışanlarıyla da bayramlaştı.

Buradan Manisa-Menemen yolundaki jandarma uygulama noktasına geçen Vali Deniz, görev başındaki jandarma personelinin bayramını kutlayıp bir süre sohbet etti.