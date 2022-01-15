Manisa'da minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

Hamzabeyli Mahallesi'nden Turgutlu merkezine seyreden Ali Kemal S. (18) yönetimindeki 35 KF 9834 plakalı minibüs ile Bekir İzmir (75) yönetimindeki 45 ET 573 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, Bekir İzmir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.



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