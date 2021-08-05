Manisa'da minibüs ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Mesut Topdemir'in (27) kullandığı 45 K 3680 plakalı motosiklet, 4 Eylül Mahallesi Celal Bayar Üniversitesi Kula Meslek Yüksekokulu önünde, karşı yönden gelen ve ara sokağa dönmek isteyen Mustafa Kocatürk (63) idaresindeki 45 J 7732 plakalı minibüsle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrilirken sürücü ile arkasında yolcu olarak bulunan eşi Songül Topdemir, yola savruldu.

Kazada yaralanan Topdemir çifti, Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Topdemir daha sonra Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı bir sitenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.



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