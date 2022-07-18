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Manisa'da motosiklet gasbettikleri öne sürülen 2 kişi tutuklandı

18.07.2022 19:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da motosiklet gasbettikleri öne sürülen 2 kişi tutuklandı

Manisa'da motosiklet gasbettikleri öne sürülen 2 kişi tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde atık toplayan bir kişinin motosikletini gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Muradiye Mahallesi Polatkan Sokak'ta çöp konteynerlerinden atık toplayan Savaş Y'nin (35) yanına gelen 2 şahıs, bıçakla tehdit ederek bu kişinin motosikletini gasbetti.

Muradiye Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, şikayet üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptığı çalışmanın ardından şüpheli E.Y. (19) ve yaşı küçük H.C'yi (16) yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Manisa'da motosiklet gasbettikleri öne sürülen 2 kişi tutuklandı

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