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Manisa'da motosiklet yayaya çarptı, 2 kişi yaralandı

27.09.2022 00:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da motosiklet yayaya çarptı, 2 kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosiklet çarptı, kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Süleyman Demirel Bulvarı'nda Zeynel Şimşek (37) yönetimindeki 45 ZB 460 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Hamit Celal Çetin'e çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü ile Çetin yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Manisa Alaşehir motosiklet kazası

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