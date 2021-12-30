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Manisa'da motosikletiyle köpeğe çarpan sürücü yaralandı

30.12.2021 20:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da motosikletiyle köpeğe çarpan sürücü yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde motosikletiyle köpeğe çarpan sürücü yaralandı.

Hamza Turan (40) idaresindeki 45 AEE 988 plakalı motosiklet, Çakırcaali Mahallesi'nde aniden önüne çıkan köpeğe çarptı.

Daha sonra yola savrulan Turan, başına aldığı darbe nedeniyle yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan sürücü, Alaşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Öte yandan motosikletin çarptığı köpek telef oldu.

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