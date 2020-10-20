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Manisa’da motosikletlere ceza yağdı

MANİSA HABERLERİ  | 20.10.2020 12:12 | Son Güncelleme

Manisa’nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerinin 4 farklı noktada yaptığı motosiklet denetiminde kurallara uymayan 122 sürücüye toplam 89 bin 825 TL cezai işlem uygulandı.Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, motosiklet türü araçların yoğun olarak kullanıldığı Poyrazdamları, Sart, Adala ve Durasıllı mahallerinde, son dönemlerde artış gösteren trafik kazaları nedeniyle denetimlerini sıklaştırdı.

Manisa’nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerinin 4 farklı noktada yaptığı motosiklet denetiminde kurallara uymayan 122 sürücüye toplam 89 bin 825 TL cezai işlem uygulandı.
Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, motosiklet türü araçların yoğun olarak kullanıldığı Poyrazdamları, Sart, Adala ve Durasıllı mahallerinde, son dönemlerde artış gösteren trafik kazaları nedeniyle denetimlerini sıklaştırdı. 4 farklı noktada gerçekleştirilen denetimde sürücü belgesiz araç kullanan, kask takmayan, araç muayene süresi geçmiş ve plakasız motosiklet sürücülerine 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre cezai işlem uygulandı.
Denetimde 122 motosiklet sürücüsüne toplam 89 bin 825 lira ceza yazılırken, 36 araç trafikten men edildi. Plakasız motosikletler ise yapılan işlemlerin ardından çekici yardımıyla otoparka götürüldü.
Öte yandan motosikletlere yönelik denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

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