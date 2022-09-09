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Manisa'da Nazım Hikmet'in "Kadınlarımız" şiiri için klip çekildi

09.09.2022 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da Nazım Hikmet'in "Kadınlarımız" şiiri için klip çekildi

MANİSA (AA) - Nazım Hikmet'in "Kurtuluş Savaşı Destanı" adlı kitabında yer alan "Kadınlarımız" adlı şiiri için Manisa'nın Kula ilçesinde klip çekildi.

Sandal Mahallesi'nde çekimleri tamamlanan ve yönetmenliğini Nebil Özgentük'ün üstlendiği yapımda Salih Kalyon, Meltem Cumbul ve Onur Akın rol aldı.

Yapımla ilgili gazetecilere bilgi veren Özgentürk, Kula'nın Kurtuluş Savaşı'nda çok özel bir yere sahip olduğunu bildiğini belirterek, "Asırlık savaşlara, acılara, zaferlere ve barışlara sahne olmuş bir kentimiz. Safranbolu, Kula bunlar Anadolu’nun en güzel ve otantik bölgeleri." dedi.

Özgentürk, Nazım Hikmet'in Kurtuluş Savaşı Destanı eserinin Türkiye'nin kurtuluş destanını anlatan en iyi metinlerden biri olduğunu belirterek, "Kadınlarımız" şiirinin de Türk kadınını çok iyi anlattığına inandığını ifade etti.

Özgentürk, şöyle konuştu:

"Kadınlarımız, bu destanda da belirtildiği gibi cepheye bazen cephane, bazen yiyecek götürürler. Şiir, cephede savaşan Kuvayımilliye güçlerine her türlü desteği veren kadınları olağanüstü tasvir etmiştir. Kadınlarımıza dair yazılmış en iyi şiirlerden biridir. Biz bunu, yarı sinema tadında, dönemi de değerlendirerek gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Sanıyorum 4 ya da 5 dakikalık bir süresi olacak. Ben buna kısa film de diyorum, şiir-klip de diyorum, Nazım'a saygı da diyorum, en başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarına 2023'te Cumhuriyetin 100. yılına girerken bir saygı diyorum."

Oyuncu Salih Kalyon da klipte rol almaktan büyük keyif aldığını anlatarak, "Kadın hakları dünyada birçok ülkede yokken Atatürk'ümüz kadına seçme ve seçilme hakkını verdi. O bakımdan bu şiir çok önemli. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde tekrar hatırlatmakta fayda var." ifadelerini kullandı.

Çekimleri tamamlanan klibin 8 Mart 2023’de yayınlanması planlanıyor.

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Nazım Hikmet Kula klip şiir

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