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Manisa’da nişanlı çift trafik kazasında yaralandı

11.06.2022 00:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’da nişanlı çift trafik kazasında yaralandı

MANİSA (AA) - Şehzadeler ilçesinde kontrolden çıkıp şarampole devrilen otomobildeki nişanlı çift yaralandı.

Serhat Ç.’nin (27) kullandığı 45 ADR 063 plakalı otomobil, Turgutlu-Manisa yolunun Çobanisa Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton direğe çarptıktan sonra şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince araçta sıkıştıkları yerden çıkarılıp, sağlık ekiplerine teslim edilen sürücü ve yanındaki Aleyna Z. (23) ambulanslarla Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Durumları ağır olan nişanlı çiftin Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin Demirci ilçesindeki mezuniyet töreninden döndüğü öğrenildi.

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