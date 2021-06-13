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Manisa'da ocaktan sıçrayan kıvılcım evi yaktı

13.06.2021 23:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da ocaktan sıçrayan kıvılcım evi yaktı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ocaktan sıçrayan kıvılcım nedeniyle çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Kemaliye Mahallesi'nde Mustafa Alkan (52) ait iki katlı evde bulunan ocaktaki odun ateşinden sıçrayan kıvılcım tavandaki plastik kaplamayı tutuşturdu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekibi kısa sürede evi saran yangını kontrol altına aldı.

Evin yandığını gören Mustafa Alkan'ın eşi Ayşe Alkan (52) sinir krizleri geçirdi. Alkan, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Alkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Evde yangın nedeniyle hasar oluştu.

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