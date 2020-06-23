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Manisa'da öldürülen gencin katil zanlısına keşif yaptırıldı

MANİSA HABERLERİ  | 23.06.2020 15:32 | Son Güncelleme

Manisa'da öldürülen gencin katil zanlısına keşif yaptırıldı

MANİSA (AA) - Manisa'da 22 yaşındaki genci öldürüp cesedini parçalara bölerek baraj göletlerine atan cinayet zanlısına keşif yaptırıldı.

Soma ilçesinde Özcan Eren'in (22) kaybolmasının ardından öldürülerek beden parçalarının ilçede bulunan Sevişler ve Aydıncık baraj göletlerine atılması olayı ile ilgili tutuklanan cinayet zanlısı Mehmet T, cezaevinden alınarak, yoğun güvenlik önlemi, altında cinayeti işlediği yere götürüldü.

Daha sonra ceset parçalarının bulunduğu baraj göletlerinde de keşif yaptırılan zanlı, yeniden tutuklu bulunduğu cezaevine götürüldü.

- Olay

Manisa'nın Soma ilçesinde Sevişler Baraj Göleti kıyısında 14 Mart'ta bir erkeğe ait olduğu değerlendirilen kesik kol bulunmuş, olayla ilgili gözaltına alınan Mehmet T. tutuklanmıştı.

Kol parçasının 7 Şubat'tan beri kayıp olan Özcan Eren'e (22) ait olma ihtimalini değerlendiren ekipler, parçadan ve kayıp gencin ailesinden alınan DNA örneğini İzmir Adli Tıp Kurumuna göndermişti.

Sevişler Baraj Göleti ve çevresinde 4 gün süren arama çalışmalarında insan bedenine ait kafa, kol, ayak ve bacak parçası ile çeşitli uzuvlar, Aydıncık Barajı Göleti'nde de insan vücuduna ait 2 parça ve göletin kıyısında tekerlekli valiz bulunmuştu.

İlk ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen Mehmet T, cezaevinde SEGBİS aracılığıyla yeniden ifade verip Eren'i öldürdüğünü itiraf etmişti.

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