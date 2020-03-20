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Manisa’da orman yangını büyümeden söndürüldü

MANİSA HABERLERİ  | 20.03.2020 11:05 | Son Güncelleme

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde çıkan orman yangını İzmir ve Manisa Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekiplerin özverili çalışmasıyla söndürüldü.Yangın dün akşam saatlerinde Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Türkmen Mahallesinde çıktı.

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde çıkan orman yangını İzmir ve Manisa Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekiplerin özverili çalışmasıyla söndürüldü.
Yangın dün akşam saatlerinde Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Türkmen Mahallesinde çıktı. Türkmen Şelalesi mevkiinde çıkan yangına İzmir ve Manisa Orman İşletme Müdürlüğü tarafından müdahale edildi. Zorlu arazi şartları ve şiddetli rüzgara rağmen yangına 15 arozöz , 4 su tankeri, 4 ilk müdahale aracı ve 4 dozer ile müdahale edilirken, yangın büyümeden söndürüldü. İzmir ve Manisa Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin özverili çalışmaları sonrası söndürülen yangınla ilgili soğutma çalışmaları da tamamlanırken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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