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Manisa'da ortaokul öğrencileri atık malzemeden kütüphane kurdu

03.03.2022 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gediz Ortaokulu öğrencileri, ahşap elektrik kablosu makarasından kitaplıklı masa, atık araç lastiklerinden tabure, atık bidondan kitaplık yaptı - Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gencay: - "İlçemize sıfır atık projesiyle bir okul kütüphanesi bizim için önemli, bunun ilk olması ayrıca anlamlı"

MANİSA (AA) - AHMET BAYRAM - Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Gediz Ortaokulundan 16 öğrenci, topladıkları atık malzemeleri kullanarak kütüphane oluşturdu.

Milli Eğitim Bakanlığının Sıfır Atık Projesi kapsamında, "Sıfır Atık Kütüphanesi" kurulması hedefiyle yola çıkan Gediz Ortaokulundan 16 öğrenci, dönüştürülebilecekleri atık malzemeleri topladı.

Öğrenciler, teknoloji yardımıyla ahşap elektrik kablosu makarasından kitaplıklı masa, atık araç lastiklerinden tabure, atık bidondan kitaplık yaptı. Bir basketbol topu saksıya, tepsi, satranç masasına dönüştürüldü.

- Kütüphaneye "Sıfır Atık Kütüphanesi" afişi asıldı

Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gencay, AA muhabirine, kütüphanelerin çocuklara okuma alışkanlığı kazandırılmasında önemli bir işlev üstlendiğini belirterek, Milli Eğitim Bakanlığının "Sıfır Atık Kütüphanesi" fikrini ilçedeki okullarla paylaştıklarında Gediz Ortaokulunun gönüllü olduğunu söyledi.

Gencay, okuldaki öğretmen ve öğrencilerin büyük bir gayretle kütüphanenin kurulması için çalışmaya başladığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Öğretmenlerimiz, 16 öğrencimiz hemen bu işe koyuldu. Oturaklar kullanılmış araç lastiklerinden, masalar kablo makarasından, duvardaki kitaplıklar, atık bidonlar kesilerek ve boyanarak yapıldı. Çok güzel bir ambiyans oluşturuldu. İlçemize sıfır atık projesiyle bir okul kütüphanesi bizim için önemli, bunun ilk olması ayrıca anlamlı. İnşallah bundan sonra çocuklarımız gelecek, cumartesi bile kitap okuyabilecekler burada."

Kütüphanenin oluşturulmasında görev alan öğrencilerden Tuğba Nur Erbaş da projeye büyük emek verdiklerini anlatarak, "Kullanılmayan malzemeleri geri dönüştürdük, arkadaşlarım ve öğretmenlerimizin yardımıyla büyük emek vererek burayı açtık. Burada masa yaptık, raflar yaptık, oyunlar hazırladık." diye konuştu.

İlkokul öğrencisi 7 yaşındaki Kübra Arslan, aralarında 12 yaşındaki ağabeyi Furkan Arslan'ın da bulunduğu öğrencilerin çalışmasına kendisinin de destek verdiğini ifade etti.

"Sıfır Atık" projesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın projesi olduğunu bildiğini de aktaran Arslan, "Çok güzel bir kütüphane oldu. Babam hafta sonları bile gelebileceğimizi söyledi." dedi.

Arslan, Emine Erdoğan ile tanışmayı istediğini de dile getirdi.

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