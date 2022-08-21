Manisa'da otomobille çarpışan elektrikli bisikletteki anne ve oğlu öldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde otomobille elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

İzmir-Uşak kara yolu Körez Mahallesi kavşağında Muhammet Ali T'nin (22) kullandığı 64 FS 823 plakalı otomobil ile Fikriye Özkara (36) idaresinde elektrikli bisiklet çarpıştı.

Kazada elektrikli bisikletin sürücüsü Fikriye Özkara ile bisikletteki oğlu Halil Can Özkara (14) hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.



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