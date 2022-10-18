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Manisa'da park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

18.10.2022 22:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Cengiz Koşmak (58) idaresindeki 35 PJF 04 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Eski İzmir kara yolunda yol kenarında park halindeki 45 TB 455 plakalı tıra arkadan çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüsü Koşmak, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan Koşmak, buradan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi.

Koşmak'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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trafik kazası Manisa Turgutlu

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