YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa'da restoran sahibi, işletmesine gelen tilkileri elleriyle besliyor

Manisa'da restoran sahibi, işletmesine gelen tilkileri elleriyle besliyor

26.10.2021 22:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da restoran sahibi, işletmesine gelen tilkileri elleriyle besliyor

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan restoran işletmecisi Kadir Sağlam, her akşam işletmesine gelen 4 tilkiyi elleriyle besliyor.

Kırsal Güney Mahallesi'nde, restoran ve kafe işleten 63 yaşındaki Kadir Sağlam, AA muhabirine, restoranının önüne zaman zaman gelen bir tilkiyi beslediğini, bir süre sonra tilki sayısının 4'e yükseldiğini anlattı.

Tilkilerin her akşam restoranının önüne gelmeyi alışkanlık haline getirdiğini aktaran Sağlam, "Burada doğa içerisinde tilki, koyun, keçilerle birlikte hem besliyor hem de yaşıyoruz. Geçen sene tavuklarıma bir tane tilki dadandı ve 85 tavuğumu yedi. Bu tilki doğurdu ve 4 tane oldular. Tavuklar bitince tilkilere biz bakmak zorunda kaldık ve severek bakıyoruz. Saat 19.00-20.00 sıralarında gelip yemeklerini yiyip gidiyorlar. Unuttuğumuzda dükkanın içerisine kadar giriyorlar." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Setteki 'cinayetin' 911 kaydı ortaya çıktıSetteki 'cinayetin' 911 kaydı ortaya çıktı
PARTNERSongül Karlı'nın sunuculuk macerası kısa sürdü! İşte yerine gelen isimSongül Karlı'nın sunuculuk macerası kısa sürdü! İşte yerine gelen isim
Manisa'daki uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandıManisa'daki uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Manisa Turgutlu

Manisa Namaz Vakitleri 26 Ekim Salı

İmsak
06:01
Sabah
07:23
Öğle
12:59
İkindi
15:57
Akşam
18:25
Yatsı
19:42

Manisa Nöbetçi Eczaneler26 Ekim Salı

Gürsev Eczanesi
Merkez
Özge Eczanesi
Merkez
Yapa Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Turgutlu
Sayılgan Eczanesi
Turgutlu
Bilge Eczanesi
Akhisar
Değirmenci Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Muhasebecilikten artakalan zamanlarında "ata tohumu" yetiştiriyor

Muhasebecilikten artakalan zamanlarında "ata tohumu" yetiştiriyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Şanlıurfa'da otomobilin devrildiği kazada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

Şanlıurfa'da otomobilin devrildiği kazada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

Samsunspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Samsunspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.