Manisa'da Roma dönemine ait olduğu sanılan mezar bulundu

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen mezar bulundu.

Alınan bilgiye göre, Akçapınar Mahallesinde jandarma ekipleri devriye görevinde orman yolunda yağmur sularının etkisiyle meydana gelen toprak kayması sonucu ortaya çıkan kemikleri tespit etti.

Jandarma ekipleri, Manisa Müze Müdürlüğüne bilgi verdi. Müzeden bölgeye gelen yetkililerin yaptıkları incelemede buluntunun Roma dönemine ait bir mezar olabileceği belirtildi.

Bir insana ait olduğu sanılan 4 kemik yetkililerce muhafaza altına alındı.



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