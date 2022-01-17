YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa'da Roma dönemine ait olduğu sanılan mezar bulundu

Manisa'da Roma dönemine ait olduğu sanılan mezar bulundu

17.01.2022 23:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da Roma dönemine ait olduğu sanılan mezar bulundu

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen mezar bulundu.

Alınan bilgiye göre, Akçapınar Mahallesinde jandarma ekipleri devriye görevinde orman yolunda yağmur sularının etkisiyle meydana gelen toprak kayması sonucu ortaya çıkan kemikleri tespit etti.

Jandarma ekipleri, Manisa Müze Müdürlüğüne bilgi verdi. Müzeden bölgeye gelen yetkililerin yaptıkları incelemede buluntunun Roma dönemine ait bir mezar olabileceği belirtildi.

Bir insana ait olduğu sanılan 4 kemik yetkililerce muhafaza altına alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kolay para kazanayım derken 70 bin lirasını kaptırdıKolay para kazanayım derken 70 bin lirasını kaptırdı
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Manisa'da refüje çarparak devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandıManisa'da refüje çarparak devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Manisa Turgutlu Roma

Manisa Namaz Vakitleri 18 Ocak Salı

İmsak
06:52
Sabah
08:19
Öğle
13:26
İkindi
16:00
Akşam
18:23
Yatsı
19:43
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

CHP Bayburt İl Başkanı Necip Erel hayatını kaybetti

CHP Bayburt İl Başkanı Necip Erel hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Muğla'da "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminde duygusal anlar yaşandı

Muğla'da "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminde duygusal anlar yaşandı

GÜNCELLEME - Kayseri'de uyuşturucu kumpası kurduğu iddiasıyla 10 zanlı yakalandı

GÜNCELLEME - Kayseri'de uyuşturucu kumpası kurduğu iddiasıyla 10 zanlı yakalandı

Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı

Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.