YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa'da sağanak etkili oldu

Manisa'da sağanak etkili oldu

02.06.2022 20:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da sağanak etkili oldu

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı.

İlçede etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle bazı bölgelerde su birikintileri oluşurken yaya ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Bazı sokaklardaki ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MASKİ) ve Kula İtfaiye Amirliği ekipleri, yollarda oluşan su birikintilerini tahliye etti.

İlçede etkili olan fırtına nedeniyle elektrik kesintileri yaşandı.

Hava sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü ilçede yağışın cumartesi gününe kadar aralıklarla süreceği tahmin ediliyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Manisa'da kurulan "Engelsiz Mehter Takımı" ilk konserine hazırlanıyorManisa'da kurulan "Engelsiz Mehter Takımı" ilk konserine hazırlanıyor
Mersin'de balık popülasyonunun gelişmesi için denize yapay resifler bırakıldıMersin'de balık popülasyonunun gelişmesi için denize yapay resifler bırakıldı
İtalyan kulübü Milan, ABD şirketi RedBird Capital Partners'a satıldıİtalyan kulübü Milan, ABD şirketi RedBird Capital Partners'a satıldı
Anahtar Kelimeler:
Manisa

Manisa Namaz Vakitleri 2 Haziran Perşembe

İmsak
03:53
Sabah
05:40
Öğle
13:13
İkindi
17:07
Akşam
20:36
Yatsı
22:16
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Herkes çöpe atıyor, siz atmayın! Mucizevi faydası için...

Herkes çöpe atıyor, siz atmayın! Mucizevi faydası için...

Şu kadarı bile mucize! İçindekileri bir bilseniz...

Şu kadarı bile mucize! İçindekileri bir bilseniz...

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Bebek'te suya verdiği parayı söyleyip isyan etti

Bebek'te suya verdiği parayı söyleyip isyan etti

Reddedilmeyi kaldıramamış! 1 yıl sonra öyle bir şey yaptı ki...

Reddedilmeyi kaldıramamış! 1 yıl sonra öyle bir şey yaptı ki...

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.