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Manisa’da sağlık çalışanları alkışlarla taleplerini hatırlattı

MANİSA HABERLERİ  | 12.05.2020 23:55 | Son Güncelleme

Sağlık-Sen, 12 Mayıs Hemşireler Günü dolayısıyla saat 21.00’da balkonlarda ve sağlık kurumlarında ‘alkış’ etkinliği düzenleyerek, sorun ve taleplerini hatırlattı.

Sağlık-Sen, 12 Mayıs Hemşireler Günü dolayısıyla saat 21.00’da balkonlarda ve sağlık kurumlarında ‘alkış’ etkinliği düzenleyerek, sorun ve taleplerini hatırlattı. Manisa Sağlık-Sen Şubesi öncülüğünde de Manisa Şehir Hastanesi önünde bir araya gelen sağlık çalışanları, alkış etkinliğine destek verdi.
Manisa Şehir Hastanesinde görevli sağlık çalışanları, 12 Mayıs Hemşireler Günü kapsamında Sağlık-Sen’in düzenlediği alkış etkinliğine destek vererek, 3600 ek gösterge ve seyyanen zam taleplerini hatırlattı. Hastane bahçesinde sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde bir araya gelen sağlık çalışanları saat 21.00 itibariyle 1 dakika boyunca alkış tuttu. Sağlık çalışanlarına bazı vatandaşlar da pencere ve balkonlarına çıkarak destek verdi.
Etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan Sağlık-Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu, “Gündüz mesaisiyle gece nöbetleri arasında çok zor ama kutsal bir mesleği ifa eden sağlık çalışanlarının birçok sorunu olduğu tüm kamuoyunun malumudur. Sayın Bakanımız ve hükümetimiz çözüm için önemli adımlar atma gayretindedir. Fakat kahramanlarımızın beklentilerinin iyi analiz edilerek çözüm yoluna gidilmesi işimizi daha da kolaylaştıracaktır. Fedakarlıkları ve mesleki birikimleriyle Türkiye’nin sağlıktaki büyük gücü olan hemşirelerimiz ise birçok ilave sorunla karşı karşıyadır; uzun çalışma saatleri, ağır iş yükü, yetersiz maaş ve özlük hakları gibi birçok sorun çözüm bekliyor. DSÖ bu yılın temasını ‘Sağlık için hemşirelik’ olarak belirlemiş. Tema kıymet bilmeyi gerektiriyor. Biz de Sağlık Sen olarak pandemi ile mücadelede iyiye gitmemizi sağlayan sağlık çalışanlarının kıymeti hakkıyla bilinsin istiyoruz. 12 Mayıs Hemşireler günü vesilesiyle de sağlık çalışanlarının sorunlarının çözümü için bu akşam saat 21.00’da balkonlarda, kurumlarımızda alkışlarımızla sesimizi duyurmaya çalıştık. Bakanımız ve hükümetimize başta 3600 ek gösterge ve seyyanen zam talebimiz olmak üzere tüm sorunlarımıza çözüm bulmaları noktasında sesimizi duyurmaya çalıştık. Kurumlarınızda mesai arkadaşlarımıza, balkonlarda ise bizi destekleyen milletimize şükranlarımızı sunuyoruz” diye konuştu.

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Cavlan Eczanesi
Merkez
Kalfaoğlu Eczanesi
Merkez
Kent Eczanesi
Merkez
Aykut Eczanesi
Turgutlu
İkbal Eczanesi
Turgutlu
Aslı Eczanesi
Akhisar
Durmuşoğlu Eczanesi
Akhisar
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