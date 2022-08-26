Manisa'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuk yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk yaralandı.
Dün, Turgut Özal Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oynayan Nursima Adıyaman'a sahipsiz çok sayıda köpek saldırdı.
Çevredekilerin yardımıyla köpeklerden kurtarılan çocuk, ambulansla Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Bacağından yaralanan çocuk, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Baba Recep Adıyaman, kızının sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
Komşularına hızlı davrandıkları için teşekkür eden Adıyaman, "Çocuğuma 6 köpek bir anda saldırmış, çok şükür ucuz atlattık daha da kötü olabilirdi. Sahipsiz köpeklerin mahalleden uzaklaştırılmasını talep ediyoruz." dedi.
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