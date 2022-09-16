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Manisa’da sahte içki operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

16.09.2022 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’da sahte içki operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

MANİSA (AA) - Manisa’nın Salihli ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretiminin engellenmesine yönelik çalışma kapsamında belirlenen ev ve depolara baskın düzenledi.

Ekiplerin yaptığı aramalarda 1400 litre sahte içki, 100 litre etil alkol ve sahte içki yapımında kullanılan malzemeler bulundu.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemler için emniyete götürüldü.

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Gözaltı Manisa sahte içki

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