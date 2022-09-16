Manisa’da sahte içki operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

MANİSA (AA) - Manisa’nın Salihli ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretiminin engellenmesine yönelik çalışma kapsamında belirlenen ev ve depolara baskın düzenledi.

Ekiplerin yaptığı aramalarda 1400 litre sahte içki, 100 litre etil alkol ve sahte içki yapımında kullanılan malzemeler bulundu.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemler için emniyete götürüldü.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz