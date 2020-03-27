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Manisa'da şantaj iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutukladı

MANİSA HABERLERİ  | 27.03.2020 17:43 | Son Güncelleme

Manisa'da şantaj iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutukladı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir iş insanına şantaj yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, iş insanı A.A, çıplak fotoğraflarını çekerek şantaj yaptıkları iddiasıyla C.Ö, A.S. ve F.K.'den şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.A.'nın iş yerine düzenledikleri operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen C.Ö. ve F.K, sulh ceza hakimliğince tutuklandı, A.S. hakkında adli kontrol kararı verildi.

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Anahtar Kelimeler:
iş insanı Polis Şantaj Tutuklama

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