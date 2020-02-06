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Manisa’da Sevgililer Günü ve Yöresel Ürün Günleri 7 Şubat’ta başlıyor

MANİSA HABERLERİ  | 06.02.2020 13:52 | Son Güncelleme

Manisa bu yıl ilk defa 7-16 Şubat tarihleri arasında Fuar Merkezi’nde, Sevgililer Günü ve Yöresel Ürün Günlerine ev sahipliği yapacak.Manisa’da alışveriş, lezzet ve eğlence dolu günler başlıyor.

Manisa’da Sevgililer Günü ve Yöresel Ürün Günleri 7 Şubat’ta başlıyor

Manisa bu yıl ilk defa 7-16 Şubat tarihleri arasında Fuar Merkezi’nde, Sevgililer Günü ve Yöresel Ürün Günlerine ev sahipliği yapacak.
Manisa’da alışveriş, lezzet ve eğlence dolu günler başlıyor. Manisa’nın bu yıl ilk defa ev sahipliği yapacağı Sevgililer Günü ve Yöresel Ürün Günleri 7 Şubat Cuma günü Manisa Fuar Merkezinde açılıyor. Sevgililer gününe özel birbirinden farklı hediyelik eşyaların da yer alacağı etkinlikte yöresel lezzetler de Manisalılarla buluşacak.
Sevgililer Günü ve Yöresel Ürün Günleri, 16 Şubat Pazar gününe kadar 11.00 ile 22.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

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Manisa Namaz Vakitleri 6 Şubat Perşembe

İmsak
06:42
Sabah
08:05
Öğle
13:29
İkindi
16:18
Akşam
18:43
Yatsı
20:02

Manisa Nöbetçi Eczaneler 6 Şubat Perşembe

Gümüşsu Eczanesi
Merkez
Hekimoğlu Eczanesi
Merkez
Işık Eczanesi
Merkez
Melek Eczanesi
Merkez
Aksu Eczanesi
Turgutlu
Turgutlu Eczanesi
Turgutlu
Candan Eczanesi
Akhisar
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