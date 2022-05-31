YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 40 kişi yakalandı

Manisa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 40 kişi yakalandı

31.05.2022 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 40 kişi yakalandı

MANİSA (AA) - Manisa'da silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda, çok sayıda ruhsatsız silah ve bu silahlara ait fişek ele geçirildi.

Operasyonda 40 zanlı gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Manisa'da kurulan "Engelsiz Mehter Takımı" ilk konserine hazırlanıyorManisa'da kurulan "Engelsiz Mehter Takımı" ilk konserine hazırlanıyor
Bodrumspor, ilk kez Spor Toto 1. Lig'deBodrumspor, ilk kez Spor Toto 1. Lig'de
Futbol: TFF 2. Lig play-off finaliFutbol: TFF 2. Lig play-off finali
Anahtar Kelimeler:
polis Gözaltı Manisa

Manisa Namaz Vakitleri 31 Mayıs Salı

İmsak
03:55
Sabah
05:41
Öğle
13:13
İkindi
17:07
Akşam
20:35
Yatsı
22:13
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Korunduğunuzu zannediyorsunuz! Verdiğiniz zararı bir bilseniz...

Korunduğunuzu zannediyorsunuz! Verdiğiniz zararı bir bilseniz...

Hakemle başı belaya girdi! Kıyafeti uygun bulunmayınca...

Hakemle başı belaya girdi! Kıyafeti uygun bulunmayınca...

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Mikseri çalıştıramadı! Melisa olayı çözünce...

Mikseri çalıştıramadı! Melisa olayı çözünce...

Karısının kendisini aldattığını düşündü! Kafasını kesip...

Karısının kendisini aldattığını düşündü! Kafasını kesip...

Pürüzsüz bir cilt için Braun Silk Expert Pro 5 incelemesi ve kullanıcı yorumları

Pürüzsüz bir cilt için Braun Silk Expert Pro 5 incelemesi ve kullanıcı yorumları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.