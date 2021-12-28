YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Manisa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

28.12.2021 04:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, markette silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Vural Fırat (35), Atatürk Mahallesi'ndeki markete girdiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Fırat, açılan ateş sonucu bacağından yaralandı.

İhbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Fırat'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan failin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kızı için kendini feda etti! Yanındaki bıçakla...Kızı için kendini feda etti! Yanındaki bıçakla...
PARTNER"Bir ömür yetmez""Bir ömür yetmez"
Manisa'daki kaçak ve sahte içki operasyonunda iki kişi yakalandıManisa'daki kaçak ve sahte içki operasyonunda iki kişi yakalandı
Anahtar Kelimeler:
silahlı saldırı

Manisa Namaz Vakitleri 28 Aralık Salı

İmsak
06:52
Sabah
08:20
Öğle
13:17
İkindi
15:43
Akşam
18:03
Yatsı
19:26

Manisa Nöbetçi Eczaneler28 Aralık Salı

Çipiller Eczanesi
Merkez
Kurtoğlu Eczanesi
Merkez
Nursen Eczanesi
Merkez
Öyküm Eczanesi
Merkez
Ateş Eczanesi
Turgutlu
Selvilitepe Eczanesi
Turgutlu
Cansu Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

İzmir'de silahla vurulan bir kişi sokakta ölü bulundu

İzmir'de silahla vurulan bir kişi sokakta ölü bulundu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Sivas'ta dondurucu soğuğa rağmen ilk kez düzenlenen kış festivali başladı

Sivas'ta dondurucu soğuğa rağmen ilk kez düzenlenen kış festivali başladı

Adana Demirspor ve Adanasporlu eski oyuncular "şöhretler karması" maçında karşılaştı

Adana Demirspor ve Adanasporlu eski oyuncular "şöhretler karması" maçında karşılaştı

Rize'de karı koca evlerinde ölü bulundu

Rize'de karı koca evlerinde ölü bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.