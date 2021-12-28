Manisa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, markette silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Vural Fırat (35), Atatürk Mahallesi'ndeki markete girdiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Fırat, açılan ateş sonucu bacağından yaralandı.

İhbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Fırat'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan failin yakalanması için çalışma başlatıldı.



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