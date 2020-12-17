Manisa'da sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybetti

MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Cuma Mahallesi'nde ikamet eden Şerif (72) ve Nesibe (63) Eş çiftinin evine medikal malzeme getiren görevli kapıyı çaldı.

Kapının açılmaması üzerine görevli, çiftin üst kat komşularından yardım istedi. Yaşlı çiftten ses gelmeyince polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen ekipler pencerelerin korkuluklarını kırarak içeri girdi.

Yaşlı çiftçin yerde hareketsiz yattığını gören sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Nesibe Eş'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Şerif Eş ise Soma Devlet Hastanesi'ne sevk edidi.

Hastanede tedavisi devam eden Eş'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yaşlı kadının cenazesi de otopsi için aynı hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan Şerif Eş'in bir süre önce belinden ameliyat olduğu, tedavisinin evinde devam ettiği, medikal ürünleri de bu yüzden sipariş verdiği öğrenildi.

