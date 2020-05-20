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Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 755 kişiye ceza

MANİSA HABERLERİ  | 20.05.2020 02:38 | Son Güncelleme

Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 755 kişiye ceza

MANİSA (AA) - Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 755 kişiye bir milyon lira ceza kesildi.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 15 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması boyunca, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ve 17 ilçede denetim gerçekleştirdi.

Açıklamada, 16-19 Mayıs tarihlerinde uygulanan kısıtlamaya uymadıkları belirlenen 755 kişiye bir milyon 41 bin 348 lira ceza kesildiği bildirildi.

Bu kişilerden 58'i hakkında ise adli işlem başlatıldı.

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