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Manisa'da sondaj kuyusundan çıkan "siyah sıvı" üzerinde inceleme sürüyor

30.05.2022 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen: - "İlk tespitlere göre fay hatlarından kaynaklanan bir sızıntı. Alınan numune incelenecek. Bölge zaten TPAO tarafından sondaj ve arama sahası olarak ruhsatlandırılmış" - Zeytin bahçesinin sahibi Mustafa Yüksel: - "Köydeki herkes seviniyor inşallah petrol olduğu ortaya çıkar"

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde bir zeytin bahçesini sulamak için açılan sondaj kuyusundan çıkan siyah renkli sıvıyla ilgili incelemeler devam ediyor.

Yağbasan Mahallesi'nde Mustafa Yüksel'e ait zeytin bahçesine sulama için açılan sondaj kuyusundan çıkan siyah renkli sıvının tutuşması sonucu 28 Mayıs'ta çıkan yangının söndürülmesinin ardından itfaiye ve AFAD ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı yetkilileri, bölgeye gelerek numuneler aldı.

Konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yapan AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, TPAO yetkililerinin kuyudan çıkan sıvıdan aldıkları numuneler üzerinde incelemelere başladığını ifade etti.

Bilen, şunları kaydetti:

"İlk tespitlere göre fay hatlarından kaynaklanan bir sızıntı olduğu değerlendiriliyor. Alınan numune incelenecek. Bölge zaten TPAO tarafından sondaj ve arama sahası olarak ruhsatlandırılmış. Kesin sonuç, analizlerden sonra ortaya çıkacak."

- "Ateşi söndürmek mümkün olmadı"

Zeytinliğin sahibi Mustafa Yüksel ise sulama amaçlı sondaj çalışmasıyla 208 metre derinliğe indiklerini, su beklerken siyah bir sıvının aktığını, daha önce ham petrol görmedikleri için ne olduğunu anlayamadıklarını belirtti.

Sıvının petrol gibi kokması üzerine şüphelendiklerini dile getiren Yüksel, şöyle konuştu:

"Sıvıyı, biriktiği ufak gölette yakarak deneme yaptık, anında alev aldı. Söndürelim derken yanlarda açtığımız 2 havuza da ateş sıçradı. Ateşi söndürmek mümkün olmadı. İtfaiye geldi, söndürmek için su sıktığı anda ateş daha da harlamaya başladı. Onu da 1,5 saat kendi halinde sönmeye bıraktık."

Yüksel, TPAO yetkililerinin numune alması için sondajı tekrar çalıştırdıklarını belirterek, "Köydeki herkes seviniyor, inşallah petrol olduğu ortaya çıkar." ifadelerini kullandı.

Bölgedeki sulama sondajlarında görev yapan Jeofizik Mühendisi Adnan Karataş da bölgede daha önce de 200 metrenin altına inen sondajlardan siyah renkli sıvıların çıktığını, ancak bu kuyudan havuz dolduracak kadar çıkmasının heyecana neden olduğunu ifade etti.

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