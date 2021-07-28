YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa'da su kanalına devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Manisa'da su kanalına devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

28.07.2021 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da su kanalına devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde, otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.

Gölmarmara-Salihli kara yolu Hacıveliler Mahallesi mevkisinde, A.U. (30) idaresindeki 34 BOM 620 plakalı otomobil, yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı.

Bariyerleri aşarak su tahliye kanalına devrilen otomobilde, sürücü A.U. ile otomobilde yolcu olarak bulunan F.N.U. (27), S.Ö.Ş. (27), A.A.Ş. (29) ve F.B. (37), yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Gölmarmara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'nin konuştuğu başkandan yeni açıklama: Fazlasını yapacağımTürkiye'nin konuştuğu başkandan yeni açıklama: Fazlasını yapacağım
PARTNERArkadaşına böyle poz verdi!Arkadaşına böyle poz verdi!
Manisa'da erkenci yediveren incirinde üretici ihracata yöneldiManisa'da erkenci yediveren incirinde üretici ihracata yöneldi
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası

Manisa Namaz Vakitleri 28 Temmuz Çarşamba

İmsak
04:21
Sabah
06:01
Öğle
13:22
İkindi
17:13
Akşam
20:32
Yatsı
22:05

Manisa Nöbetçi Eczaneler28 Temmuz Çarşamba

Gözdem Eczanesi
Merkez
Gümüş Eczanesi
Merkez
Kaya Eczanesi
Merkez
Eren Eczanesi
Turgutlu
Kırdar Eczanesi
Turgutlu
Ozan Eczanesi
Akhisar
Örmeci Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Adana Demirspor, Benjamin Stambouli'yi transfer etti

Adana Demirspor, Benjamin Stambouli'yi transfer etti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

AK Parti ve MHP'den İYİ Parti Tokat İl Yönetim Kurulu Üyesi Sarıtaşlı'nın paylaşımına tepki

AK Parti ve MHP'den İYİ Parti Tokat İl Yönetim Kurulu Üyesi Sarıtaşlı'nın paylaşımına tepki

Aydın'da trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

Aydın'da trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.