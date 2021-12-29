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Manisa’da su şişelerine doldurulmuş 78 litre sahte içki ele geçirildi

29.12.2021 23:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Operasyonun düzenlendiği tekel büfesinin sahibi gözaltına alındı

MANİSA (AA) - Manisa’nın Yunusemre ilçesinde sahte içki operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hafsasultan Mahallesi'nde bir tekel büfesine baskın düzenledi.

Baskında, iş yerinde ve otomobilde yapılan aramada pet su şişelerine doldurulmuş 78 litre sahte içki bulundu.

İş yeri sahibi O.S.(50) işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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Gözaltı sahte içki

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