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Manisa'da takla atan otomobilin sürücüsü öldü

10.08.2021 22:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da takla atan otomobilin sürücüsü öldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

İzmir-İstanbul Otoyolu'nda seyreden Halil Barmaksız (84) yönetimindeki 45 E 1895 plakalı otomobil takla attı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Barmaksız'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

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