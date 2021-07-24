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Manisa'da tarlaya devrilen araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

24.07.2021 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da tarlaya devrilen araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

İlçe merkezinden Dindarlı Mahallesi istikametine giden Alime Çetin (52) idaresindeki 45 H 7006 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine takla atarak yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Tarlada çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Alime Çetin'in vefat ettiğini belirledi. Araçta bulunan ve yaralanan Çetin'in eşi Ali Çetin (57) de ambulansla önce Sarıgöl Devlet Hastanesine ardından Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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