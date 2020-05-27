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Manisa'da tartıştığı kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

MANİSA HABERLERİ  | 27.05.2020 20:09 | Son Güncelleme

Manisa'da tartıştığı kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan zanlı cezaevine gönderildi.

Turgutlu'da Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde Yiğitler Mahallesi Akın Sokak'ta Aydın Kuru'nun (29) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında olayın zanlısı olarak Hüseyin Ö. (34) gözaltına alındı.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin Ö, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hüseyin Ö. ile Aydın Kuru arasında dün yaşanan tartışma kavgaya dönüşmüş, kavgada Aydın Kuru bıçakla çeşitli yerlerinden yaralanmıştı.

Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan Aydın Kuru, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Zanlı olay yerinden kaçmıştı.

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