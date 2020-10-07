YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa’da TDV Kadın, Aile ve Gençlik Hizmetleri Merkezi açıldı

Manisa’da TDV Kadın, Aile ve Gençlik Hizmetleri Merkezi açıldı

MANİSA HABERLERİ  | 07.10.2020 16:52 | Son Güncelleme

Manisa’da Türkiye Diyanet Vakfı Kadın, Aile ve Gençlik Hizmetleri Merkezi açıldı.

Manisa’da Türkiye Diyanet Vakfı Kadın, Aile ve Gençlik Hizmetleri Merkezi açıldı. Açılışa Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kurt ve Manisa Valisi Yaşar Karadeniz de katıldı.
Manisa’da Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında Türkiye Diyanet Vakfı Kadın, Aile ve Gençlik Hizmetleri Merkezi gerçekleştirilen törenle açıldı. Çeşitli seminer ve kurslar aracılığı ile gençlere ve kadınlara hizmet verecek olan merkezin açılışına Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kurt, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, İl Müftüsü Mustafa Soykök ve protokol üyeleri katıldı.
Açılışta konuşan Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kurt, “Türkiye’mizin dört bir köşesinde vakıf hizmetleriyle aile ve dini rehberlik bürolarımızda ailenin sağlıklı kurulması huzurla devam etmesi için bütün personelimizle bir seferberlik içerisindeyiz” dedi.
İlmi ve ahlaki olgunluğun önemine değinen Vali Yaşar Karadeniz de konuşmasında, "Aslında bu önem milletimizin ve devletimizin geleceği ile ilgili bir önemdir. Devletimizin yürütmüş olduğu tüm kamu hizmetleri önemli ama iki hizmeti çok ayrı yere koymak gerekiyor. Birincisi Milli Eğitim Bakanlığının verdiği hizmetler, diğeri de Diyanet İşleri Başkanlığının vermiş olduğu hizmetler, bu iki kurumda milletimizin geleceğini inşa eden hizmetleri ifa ediyorlar. Bu iki kurum üzerine düşen görevi ne kadar iyi ifa ederse milletimizin de geleceği o kadar parlak olacaktır.” diye konuştu.
Gerçekleştirilen konuşmanın ardından protokol üyeleri merkezi gezerek bilgi aldı.

Fatih Kurt, Vali Karadeniz’i ziyaret etti
Türkiye Diyanet Vakfı Kadın, Aile ve Gençlik Hizmetleri Merkezinin açılışından önce Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Dr. Fatih Kurt, Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök ile birlikte Vali Yaşar Karadeniz’i ziyaret ederek Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları hakkında bilgi verdi. Vali Karadeniz ziyaret nedeniyle teşekkür ederek Camiler ve Din Görevlileri Haftasını kutladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
Deprem anında böyle görüntülendilerDeprem anında böyle görüntülendiler
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler

Manisa Namaz Vakitleri 8 Ekim Perşembe

İmsak
05:45
Sabah
07:06
Öğle
13:03
İkindi
16:16
Akşam
18:50
Yatsı
20:06

Manisa Nöbetçi Eczaneler 8 Ekim Perşembe

Arzu Eczanesi
Merkez
Manisa Eczanesi
Merkez
Manisa Sağlık Eczanesi
Merkez
Baran Eczanesi
Turgutlu
Taşçıoğlu Eczanesi
Turgutlu
Başyiğit Eczanesi
Akhisar
Hürriyet Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evinde ölü bulunan genç öğretmen toprağa verildi
Evinde ölü bulunan genç öğretmen toprağa verildi
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Manisa'da mangal faciası: 2 ölü
Manisa'da mangal faciası: 2 ölü
Kadın Ve Genç Girişimciler Seçimini Yaptı
Kadın Ve Genç Girişimciler Seçimini Yaptı
Öğrenciler Teleskopla Gökyüzünü İnceledi
Öğrenciler Teleskopla Gökyüzünü İnceledi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.