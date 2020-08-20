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Manisa’da tedbir kurallarına uymayanlara ceza yağdı

MANİSA HABERLERİ  | 20.08.2020 16:50 | Son Güncelleme

Manisa Valiliği, dün il genelinde gerçekleştirilen korona virüs tedbirleri denetiminde toplam 35 bin 439 TL cezai işlem uygulandığını açıkladı.Manisa genelinde yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tedbirlere yönelik denetimler devam ediyor.

Manisa’da tedbir kurallarına uymayanlara ceza yağdı

Manisa Valiliği, dün il genelinde gerçekleştirilen korona virüs tedbirleri denetiminde toplam 35 bin 439 TL cezai işlem uygulandığını açıkladı.
Manisa genelinde yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tedbirlere yönelik denetimler devam ediyor. Dün il genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 14 kişiye maske takmamaktan, 4 kişiye ve 1 kıraathaneye oyun oynamak ve oynatmaktan, 3 işletmeye sosyal mesafeye kuralı ihlalinden, 2 işletmeye dezenfektan ve tek kullanımlık materyal bulundurmamaktan, toplam 35 bin 439 TL cezai işlem uygulandığı öğrenildi.

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