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Manisa'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı

AA AA
22.05.2024 07:41
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik gerçekleştirilen fiziki ve teknik takip sonucu örgütle bağlantısı olduğu tespit edilen Suriye uyruklu şüpheli F.E.H. hakkında gözaltı kararı verildi.

Düzenlenen operasyonda, 2016 yılında YPG içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen F.E.H. yakalandı.

Şüphelinin bulunduğu adresteki aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.E.H, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Manisa Akhisar terör örgütü

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