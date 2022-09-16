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Manisa'da terör örgütüne yönelik operasyonda 1 şüpheli yakalandı

16.09.2022 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da terör örgütüne yönelik operasyonda 1 şüpheli yakalandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede PKK'nın Suriye uzantısı YPG adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen Suriye uyruklu K.D'yi takibe alan ekipler, şüpheliyi kaldığı yerde gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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