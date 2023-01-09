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Manisa'da tırla çarpışan otomobildeki çift öldü, 2 kişi ağır yaralandı

09.01.2023 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki çift hayatını kaybetti, çocukları hastaneye kaldırıldı.

Manisa'da tırla çarpışan otomobildeki çift öldü, 2 kişi ağır yaralandı

Onur K'nin (27) kullandığı 45 AJY 704 plakalı otomobil, Manisa Akhisar kara yolu Yeniköy Mahallesi geçişinde kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Şaban C.Ç. (25) idaresindeki 34 ZR 6156 plakalı tıra çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan sürücü ile babası Hikmet K. (50), annesi Nadide K. (49) ve kardeşi Melike K'yi (15) çıkardı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan baba Hikmet K. ve anne Nadide K, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Onur K. ve Melike K. kardeşlerin de hayati tehlikelerinin olduğu öğrenildi.

Tır sürücüsü Şaban C.Ç, gözaltına alındı.

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