YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa'da tırla otomobilin çarpıştığı kazda 2 kişi yaralandı

Manisa'da tırla otomobilin çarpıştığı kazda 2 kişi yaralandı

07.06.2021 00:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da tırla otomobilin çarpıştığı kazda 2 kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

İzmir-Ankara karayolunda Sedat Darı'nın (54) kullandığı 45 M 2928 plakalı tır, garaj kavşağında Hasan Can Kazak yönetimindeki 45 PU 816 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobil sürücüsü Kazak ile otomobilde sıkışan Bekir Sönmez (18), itfaiye ekiplerince çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sönmez'in durumunun ağır olduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkulan oldu! Marmara'daki deniz salyası Karadeniz'e sıçradı!Korkulan oldu! Marmara'daki deniz salyası Karadeniz'e sıçradı!
Dünya şampiyonu cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı, memleketi Manisa'da coşkuyla karşılandıDünya şampiyonu cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı, memleketi Manisa'da coşkuyla karşılandı
İzmir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandıİzmir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Manisa

Manisa Namaz Vakitleri 7 Haziran Pazartesi

İmsak
03:50
Sabah
05:39
Öğle
13:14
İkindi
17:08
Akşam
20:39
Yatsı
22:20

Manisa Nöbetçi Eczaneler 7 Haziran Pazartesi

Ekin Eczanesi
Merkez
Hekimoğlu Eczanesi
Merkez
Park Eczanesi
Merkez
Berra Eczanesi
Turgutlu
Sağlık Eczanesi
Turgutlu
Ergun Eczanesi
Akhisar
Mehmet Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırıkkale'de yüksek hızlı tren şantiyesinde incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırıkkale'de yüksek hızlı tren şantiyesinde incelemelerde bulundu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kırıkkale'de bacağına kene yapışan kadın hastaneye kaldırıldı

Kırıkkale'de bacağına kene yapışan kadın hastaneye kaldırıldı

Bursa'da silahının kazara ateş alması sonucu vefat eden polis memuru Kars'ta toprağa verildi

Bursa'da silahının kazara ateş alması sonucu vefat eden polis memuru Kars'ta toprağa verildi

İzmir Körfezi'nden scooter, ayakkabı, cam ve plastik atığa kadar yüzlerce çöp çıktı

İzmir Körfezi'nden scooter, ayakkabı, cam ve plastik atığa kadar yüzlerce çöp çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.