Manisa’da trafik kazası: 1 ölü

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Manisa’nın Alaşehir ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ç.G. (29) yönetimindeki otomobil, karşı istikametten gelen Mestan Zencir (23) idaresindeki otomobille çarpıştı. Çevredekilerin kazayı ihbar etmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekipler motosiklet sürücüsü Mestan Zencir’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. 2 çocuk babası Mestan Zencir’in cenazesi morga kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



