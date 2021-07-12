Manisa'da trafik kazası: 5 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Demirci-Salihli kara yolu Kılavuzlar mevkiinde Mustafa K. yönetimindeki 45 C 9556 plakalı otomobil önünde seyreden İsmail Y. idaresindeki saman yüklü traktöre çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü ile beraberindeki Sebahattin Ç. (70), Banovsha Z. (50), Ayşe K. (67) ve Kamil K. (68) yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan Sebahattin Ç, Banovsha Z. ve Ayşe K. Demirci Devlet Hastanesine, Mustafa K. ve Kamil K. ise Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sebebiyle Demirci-Salihli yolunda trafik yaklaşık 1 saat tek şeritten kontrollü olarak verildi.



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