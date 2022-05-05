YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa’da trafik kazasında 1 çocuk öldü, 7 kişi yaralandı

Manisa’da trafik kazasında 1 çocuk öldü, 7 kişi yaralandı

05.05.2022 03:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’da trafik kazasında 1 çocuk öldü, 7 kişi yaralandı

MANİSA (AA) – Manisa’nın Kula ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 çocuk öldü, 2’si çocuk 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ramazan Demirel’in (37) kullandığı 64 AAL 835 plakalı otomobil Yurtbaşı Mahallesi mevkisinde bariyeri aşarak, şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Ramazan Demirel ile otomobilde olan Hatice Kübra Demirel (10), Eymen Demirel (7), Eren Demirel (6), Kadriye Demirel (29), Mehmet Ali Baysal (53), İbrahim Baysal (20) ve Fadime Baysal (53) yaralandı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Kula ve Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan Eymen Demirel yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstiklal Şairi'ni kompozisyonla anlatıp bağışla örnek aldılarİstiklal Şairi'ni kompozisyonla anlatıp bağışla örnek aldılar
GÜNCELLEME- Ankara'da bir kadın silahla vurularak öldürüldüGÜNCELLEME- Ankara'da bir kadın silahla vurularak öldürüldü
MKE Ankaragücü'nde Süper Lig sevinci yaşanıyorMKE Ankaragücü'nde Süper Lig sevinci yaşanıyor
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Manisa

Manisa Namaz Vakitleri 5 Mayıs Perşembe

İmsak
04:27
Sabah
06:02
Öğle
13:12
İkindi
17:01
Akşam
20:12
Yatsı
21:41
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Her 5 erkekten birinde var! Cinsel hayatı bitiriyor

Her 5 erkekten birinde var! Cinsel hayatı bitiriyor

Öldü zannedip ceset torbasına koydular! Bir anda hareketlendi

Öldü zannedip ceset torbasına koydular! Bir anda hareketlendi

Kaliteli ve gözlerinizi koruyacak en iyi güneş gözlüğü markaları

Kaliteli ve gözlerinizi koruyacak en iyi güneş gözlüğü markaları

Görmezden gelinen ölümcül tehlike!

Görmezden gelinen ölümcül tehlike!

Herkestan sakladığı sırrı ifşa oldu! Putin’in gizli oğulları...

Herkestan sakladığı sırrı ifşa oldu! Putin’in gizli oğulları...

Duygu Özaslan'ın çok beğenilen tatlı kombinine 500 TL altı...

Duygu Özaslan'ın çok beğenilen tatlı kombinine 500 TL altı...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.