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Manisa'da trafik kazasında biri çocuk 3 kişi yaralandı

12.06.2021 23:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da trafik kazasında biri çocuk 3 kişi yaralandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde orta refüjü aşarak karşı şeride geçen otomobildeki biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Mustafa Çiğdem'in (45) kullandığı 06 ZTL 63 plakalı otomobil, Uşak-İzmir kara yolu Körez Mahallesi kavşağı mevkisinde orta refüjü aşarak karşı şeride geçti. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücü Çiğdem, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekibine teslim edildi. Otomobildeki sürücünün eşi Mihrican Çiğdem (38) ve çocuğu Ayşe Çiğdem (9) de yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar daha sonra Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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